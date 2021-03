Mãe e filho morrem após serem atropelados por camião. Condutor era marido e pai das vítimas

Uma mulher, de 33 anos, e o filho, de três, morreram durante uma viagem de camião, após terem sido lançados de forma brusca para o exterior e terem sido atropelados pelo mesmo veículo pesado, em Siqueira Campos, no Paraná, Brasil.



O condutor era o marido e pai das vítimas que, segundo as autoridades, perdeu o controle da direção do camião que fez com que se desviasse da estrada, tendo embatido numa ravina.

De acordo com as autoridades, citadas pelo portal G1, o motorista, de 43 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital. Os óbitos acabaram por ser declarados no local.