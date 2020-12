"Mãe é mulher, pai é homem": Hungria proíbe a adoção a casais homossexuais

A Hungria aprovou, na terça-feira, um conjunto de novas leias relativas à adoção de crianças por casais homossexuais. Entre as novas medidas o parlamento votou, em maioria, na proibição de adoção por casais do mesmo sexo e ainda acrescentou na constituição: "A mãe é uma mulher, o pai é um homem".

O governo húngaro explicou que "os novos processos ideológicos no Ocidente" tornaram necessário "proteger as crianças contra possíveis interferências ideológicas ou biológicas". Neste sentido o parlamento fez uma alteração na constituição que "garante a educação das crianças de acordo com a cultura cristã [da Hungria]" e define ainda que o "sexo das crianças é aquele que lhes foi atribuído", avança o The Daily Mail.

Recorde-se que há poucas semanas O eurodeputado húngaro de extrema-direita, József Szájer, foi apanhado numa orgia gay, na qual 25 homens foram detidos pela polícia belga enquanto decorria a festa de sexo, em Bruxelas. Os homens foram detidos por estarem a violar as regras do distanciamento social e do recolher obrigatório imposto no país entre as 22h00 e as 06h00.