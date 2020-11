Mãe e três crianças salvas dos escombros após sismo que abalou Turquia e Grécia

As equipas de busca e salvamento conseguiram resgatar com vida três crianças e a mãe que se encontravam sob os escombros de um prédio na cidade turca de Esmirna, após o violento sismo de 7.0 graus na escala de Richter que atingiu, sexta-feira, a Turquia e a Grécia.Cerca de 18 horas após o tremor de terra, as equipas de busca conseguiram contactar com Seher Perincek, que estava sob um prédio colapsado, com os seus quatro filhos, com idades entre os dois e os 10 anos. A mãe e três das crianças foram resgatadas com vida, sendo que os esforços continuam para tentar retirar a quarta criança dos escombros. Um dos filhos acabou por morrer no hospital.Este sábado foi também resgatada uma jovem de 16 anos e o seu cão, que estiveram cerca de 17 horas debaixo dos escombros. A jovem, que estava ferida, foi encaminhada para o hospital. Já foram resgatadas cerca de 100 pessoas dos escombros desde o sismo, confirmou sábado Murat Kurum, ministro turco do Meio Ambiente. O violento abalo provocou pelo menos 37 vítimas mortais, 35 na Turquia e duas na ilha grega de Samos, e pelo menos 885 feridos. As operações de salvamento, que se iniciaram sexta-feira em oito dos 20 edifícios que se desmoronaram em Esmirna, foram concluídas, mas os peritos continuam a trabalhar nos outros 9 edifícios.