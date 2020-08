Mãe em extrema pobreza encontrada morta ao lado do filho de um ano subnutrido

Mercy Baguma sobrevivia nos últimos tempos com a ajuda de amigos e instituições de caridade. A mulher, com cerca de 30 anos, procurava asilo no país.

Uma mulher, refugiada de Uganda a viver no Reino Unido, foi encontrada morta ao lado do filho de um ano subnutrido num cenário de extrema pobreza. De acordo com o jornal britânico Mirror, aa mulher terá perdido o emprego após a licença - que lhe permitia viver no Reino Unido - ter expirado e, dessa forma, ter perdido a autorização para trabalhar naquele país.Foi encontrada morta, no seu pequeno apartamento, após os amigos terem dado o alerta por não saberam nada dele há alguns dias.Ao lado do corpo estava o filho bebé, subnutrido, que foi transportado de imediato para o hospital local de onde já teve alta. A criança encontra-se agora ao cuidado do pai.