Mãe encontra no Facebook o vídeo da filha a ser violada por oito homens nos EUA

A mãe de uma jovem de 16 anos violada por oito homens em dezembro do ano passado encontrou o vídeo que comprova o crime em Providence, nos EUA, e conseguiu que a polícia local abrisse investigação e acusasse os abusadores.

A jovem de 16 anos foi convidada para uma festa a 20 de dezembro de 2019 por dois rapazes. Na festa a jovem bebeu e fumou droga até que se começou a sentir mal e foi descansar para um dos quartos. Quando acordou estava nua no chuveiro rodeada por cerca de oito a 15 homens. Segundo a polícia a adolescente saiu da festa com dores na zona genital e foi diretamente apresentar queixa às autoridades. Na altura não foi aberta qualquer investigação por falta de provas, apesar da jovem ter revelado alguns dos nomes dos rapazes presentes na casa-de-banho no momento em que acordou.

Em março deste ano a mãe da jovem encontrou o vídeo da violação da filha a circular no Facebook e fez nova denúncia à polícia. David Lapatin, chefe do departamento policial de Providence disse em entrevista ao The New York Times que o vídeo "mostrava quem estava presente e, explicitamente, as caras dos abusadores". "Pudemos ver toda a agressão sexual", acrescentou.

Na quarta-feira a polícia divulgou que deteve os oito homens que enfrentam, agora, a acusação de agressão sexual e conspiração.

O coronel da polícia de Providence, Hugh T. Clements Jr., avançou que este crime foi o pior a que já assistiu em 35 anos de chefia do departamento. "O incidente é horrível, devastador e perturbador em tantos níveis para a rapariga, para a família e para a comunidade", disse o coronel.