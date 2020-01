Mãe engana filha de seis anos para ir festejar Ano Novo com amigos

Uma mãe, de 25 anos, enganou a filha, de seis, na noite da passagem de ano para ficar a celebrar com amigos.

A mulher revela que a menina estava ansiosa por ficar acordada até à meia-noite, para ver a queda da bola em Times Square, na televisão.

A criança tinha o típico chapéu de festa e apito, para festejar o ano novo, assim que acabasse a contagem decrescente, um momento que ansiava, revela a mãe da menina.

Mas qual a razão para a mulher enganar a própria filha?

"Eu não queria que ela ficasse acordada, porque queria festejar e embebedar-me com amigos e não queria que ela nos visse nesse estado", explica a mãe.

Para enganar a criança, a mãe pôs um vídeo no Youtube da queda da bola em Times Square da passagem de ano de 2018 e todos os amigos da mulher presentes na sua festa fingiram que se tratava do grande momento.

Depois disso, a menina foi dormir com um sorriso na cara. Mas a mãe arrependeu-se de ter enganado a filha e começou a sentir-se mal com a decisão que tomou.

Quando expôs a situação no site Reddit em que pedia opiniões, estas dividiram-se. Algumas pessoas acharam que era uma má mãe por não querer passar a meia-noite com a filha e preferir embebedar-se com amigos, já outros acharam que é uma boa tática para crianças pequenas.