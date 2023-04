Mãe entrega filho à polícia por matar jovem de 16 anos à facada durante rixa

A mãe de Joshua Delbono ligou para as autoridades a denunciar o filho, que matou um jovem de 16 anos em Radstock, no Reino Unido. O crime aconteceu em julho do ano passado quando o jovem, então com 18 anos, esfaqueou Charley Bates, de 16, durante uma rixa entre dois grupos.Segundo o Daily Mail, Joshua foi esta quarta-feira condenado a uma pena de prisão perpétua, tendo obrigatoriamente de cumprir 21 anos de prisão."O meu filho matou alguém. Esteve em Radstock há pouco. Ele acabou de voltar e eu descobri [o crime]. Ele está em casa, mas não o posso deixar ir a lado nenhum", disse Donna Delbono, mãe de Josua, quando denunciou o filho.Em tribunal, apurou-se que os confrontos começaram após uma discussão sobre dinheiro, num parque de estacionamento. Após esfaquear o jovem de 16 anos no peito e braço, Joshua colocou-se em fuga. Charley Bates morreu 35 minutos depois, informa o Daily Mail.