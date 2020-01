"Mãe, estou sem fraldas": Mulher encontra recado do infantário escrito no corpo do filho

Heather Chisum, mãe de dois meninos, descobriu um recado do infantário do filho no estômago da criança, escrito com caneta verde. A mensagem dizia: "mãe, estou sem fraldas". A situação deixou a mãe do menino furiosa.

A história foi divulgada na conta de Facebook da mulher que contou que o infantário deixou um recado, no dia anterior, nas lancheiras dos meninos a informar como foi o comportamento deles naquele dia, que os horários tinham sido alterados e que o filho mais novo precisava de mais fraldas e lenços.

A mãe dos meninos confessou não ter lido o recado na lancheira e, no dia seguinte, foi confrontada com outro recado mas desta vez com a mensagem escrita no corpo do menino.

"Esfreguei-o com várias toalhitas e não sai. Tinha planos de os levar à praia para brincar e agora não posso. Sou mãe solteira, com um emprego e duas crianças muito pequenas. Processe-me por não ler o relatório todos os dias", disse Heather na publicação do Facebook.

Heather ficou ainda mais indignada porque vê vários professores quando vai deixar os meninos ao infantário e quando os vai buscar.

Segundo a mãe dos meninos, esta não foi a primeira vez que algo semelhante aconteceu. Há alguns meses, o infantário usou o mesmo método para dar um recado à mãe.

Muitas outras mães ficaram chocadas com a situação e aconselharam Heather a fazer queixa.