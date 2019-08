Mãe força filhos a ter relações sexuais enquanto namorado assiste

Roberto Oquendo, de 38 anos, foi condenado esta segunda-feira a uma pena de 50 anos de prisão, quase três anos depois da polícia encontrar na sua posse imagens de abuso sexual de crianças, numa operação de trânsito em setembro de 2016 na Florida, Estados Unidos.

Após a operação de trânsito, as autoridades fizeram buscas à casa do casal em Sebastian, Florida, e encontraram várias imagens de abusos partilhadas entre o casal.

O homem, cuja namorada fez com que as crianças praticassem relações sexuais para que ele pudesse assistir, acabou por admitir as acusações.



Rose Beth Litzky, de 33 anos, fotografou as crianças de outubro de 2014 até setembro de 2016 e algumas dessas fotografias foram consideradas obscenas.

Nas redes sociais, a mulher criou uma imagem de mãe carinhosa ao partilhar fotografias suas a divertir-se com as crianças em viagens e às compras. Por detrás dessa imagem, estaria a participação de abusos sexuais praticados aos menores.

Segundo avança o jornal britânico Metro, a mãe das crianças está detida na prisão do Condado de Seminole, na Florida, e será condenada em outubro deste ano.