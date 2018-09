Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe gasta 11 mil euros no primeiro aniversário do filho

Mulher havia abortado há dois anos e lutou durante meses para ter um filho, em Melbourne, Austrália.

08:44

Jackie Lam, mãe de 31 anos, gastou cerca de 11 mil euros para a festa do primeiro aniversário do filho, em Melboune, na Austrália.



Segundo avança o jornal britânico Metro, a mulher havia abortado há dois anos e lutou durante meses para ter um filho.



"Nós viemos de uma cultura vietnamita e o primeiro aniversário é sempre o mais significativo e não o 10.º ou 11.º", explicou Jackie, ao Daily Mail.



A mulher convidou cerca de 140 pessoas para a festa de aniversário e confessou que a maior parte do dinheiro gasto foi para o serviço de catering.