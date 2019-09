Mãe grávida morta à facada durante viagem de aniversário

Uma mulher grávida foi morta à facada enquanto dormia ao lado do marido e do filho bebé num hotel de luxo na África do Sul durante uma viagem de aniversário de fim de semana.Segundo avança o jornal Mirror, Karen Turner, de 31 anos, estava hospedada com a sua família quando foi atacada pelas 3h00 da manhã.De acordo com a mesma fonte, dois homens armados com facas invadiram a propriedade e mataram a mulher, tendo o marido, Matthew, sido esfaqueado várias vezes, assim como o filho de um ano, apesar de terem conseguido sobreviver.O ataque aconteceu poucos dias antes do príncipe Harry voar para África do Sul com Meghan Markle e o seu filho Archie.O caso está a ser investigado pelas autoridades.