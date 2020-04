Um bebé com 12 dias de vida está infetado com coroanvírus. O recém-nascido, que nasceu em Cáceres, Espanha, torna-se assim uma das mais novas pessoas infetadas com Covid-19 no mundo.

Segundo avança o jornal espanhol El Mundo, a criança nasceu no passado dia 12 de março. Foi depois de nascer que o menino foi contaminada pela mãe, através do contacto que tiveram nos dias seguintes ao nascimento.

A mesma publicação dá conta de a mãe da criança tinha realizado o teste ao Covid-19 alguns dias antes do parto. Ainda sem o resultado, o bebé, que aparentava um estado clínico normal, teve alta do Hospital San Pedro de Alcántara poucos dias depois de nascer.

A mãe não apresentava qualquer tipo de sintoma, no entanto no dia 20 de março soube que estava infetada com o novo coronavírus, que já matou mais de 43 mil pessoas me todo o mundo.

Foi depois de o menino começar a apresentar sintomas ligeiros, como mucosidades, que o pai da criança contactou o hospital. O bebé seguiu para a unidade hospitalar, onde realizou o teste que deu positivo.

Tanto a mãe como o recém-nascido ficaram internados durante quatro dias. Receberam alta hospitalar depois de não apresentarem nenhum tipo de sintoma grave. Encontram-se atualmente bem de saúde.