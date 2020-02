Mãe leva filho de 15 anos ao hospital e descobre que o filho mais novo morreu atropelado

Kellie Simpson, de Brisbane, na Austrália, estava a levar o filho mais velho ao hospital depois de uma queda aparatosa quando soube que o filho mais novo tinha sido atropelado.Liam, de 13 anos, estava a caminho de casa de scooter quando se deu o acidente. O menino estava a atravessar a Sinnathamby Boulevard em Ipswich, por volta das 15h25, quando colidiu com uma carrinha de caixa aberta. Fonte da polícia confirmou que Liam morreu no local.Segundo o Daily Mail, os dois irmãos sofreram os acidentes com minutos de diferença.A mãe de Liam e de Bailey Rainbird, de 15 anos, ficou em choque quando recebeu a notícia. A mulher, que está grávida de sete meses, tinha acabado de perder um filho e teve de deixar o outro, Bailey, no hospital durante duas noites devido aos hematomas, inchaço e dores que o jovem sentia no rosto.Kellie mudou a foto de Facebook no domingo para uma foto com o pequeno Liam e escreveu que esperava que o filho entrasse pela porta. "Os nossos corações estão despedaçados. Amamos-te muito", escreveu.A tia de Liam criou uma página GoFundMe para ajudar a pagar o funeral do menino, visto que a gravidez de Kellie está em fim de tempo e os custos das cerimónias fúnebres são muitos.