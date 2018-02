Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe "mais nova do Reino Unido" voltou a dar à luz

Tressa foi violada pelo irmão na infância e agora tem um bebé com o namorado.

25.02.18

Tressa Middleton é uma jovem britânica que foi a "mãe mais nova do Reino Unido" quando, aos 11 anos, foi violada pelo irmão Jason, então com 16. A criança foi dada para adoção e, treze anos depois, a jovem voltou a ser mãe: deu à luz a sua segunda filha, fruto da relação com o seu atual companheiro.



Tressa assume que nunca deixou de pensar na sua primeira filha e que ter sido novamente mãe é uma experiência "agridoce". "Senti uma alegria intensa quando a Arihanna nasceu. Houve alturas em que pensei que nunca teria outro filho. Mas eu sinto-me culpada porque a Arihanna está comigo e a minha filha mais velha não", revelou, citada pelo jornal The Mirror.



"Não consigo ser totalmente feliz sem ela. Parte-me o coração saber que a Arihanna vai crescer sem conhecer a sua irmã mais velha", acrescentou.



O casal não pretende esconder à bebé que tem uma irmã e não quer fazer "tabu" das circunstâncias em que tudo aconteceu. A jovem vivia numa família problemática e Tessa acabou por ir viver para uma casa de acolhimento. Só dois anos depois de ter sido mãe revelou a uma assistente social que tinha sido violada e que o pai da criança era o seu irmão mais velho.



Jason acabou por ser detido em 2009 para cumprir uma pena de quatro anos e a menina foi tirada à mãe. Perderam o contacto desde então.



O caso de Tressa Middleton fez manchetes na altura, tendo ficado conhecida como a "menina mais nova" a dar à luz no país.