Mãe manda construir quarto para o companheiro violar a filha

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:07

Uma mulher de 33 anos foi presa na cidade brasileira de Tocantinópolis, no norte do estado de Tocantins, acusada de facilitar a violação da filha, uma menina de apenas 13 anos, pelo seu companheiro, que também foi preso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, SSP-TO, a mulher apoiava os crimes do companheiro, com quem vivia maritalmente há nove anos, e obrigava a filha a ceder às sevícias sexuais do homem, também de 33 anos.

Ainda de acordo com as informações avançadas pela SSP-TO, a mãe da vítima chegou a mandar construir outro quarto nos fundos da residência em que vivia com o companheiro, para este poder cometer os seus crimes com mais privacidade. Dessa forma, o homem uns dias deitava-se com ela, outros com a menor.

Foi o próprio casal, mais uma vez segundo o órgão de segurança pública estadual, que confessou os crimes na esquadra, parecendo considerar as violações absolutamente normais.



Aos agentes, o homem confirmou manter relações sexuais com a menina desde que ela tinha 12 anos mas afirmou não serem violações e sim "um namoro" consentido pela menor e pela mãe dela, enquanto a mãe da vítima acrescentou não ver nada de mal em o seu companheiro manter um outro relacionamento com a própria filha dela, e confirmou ter mandado construir o quarto para os dois ficarem mais à vontade.

Para a polícia, porém, as coisas não aconteciam de forma tão natural quanto o casal tentou mostrar. A investigação mostrou, afirma a SSP-TO, que, ao contrário do que o casal afirmou, a menina não consentia as relações sexuais com o padrasto, antes era forçada a isso pelo homem e pela mãe.

Informações que chegaram até à polícia e que motivaram o início de investigações em Maio, que culminaram agora com a prisão do casal, dão conta de que o homem começou a violar a menor usando uma arma de fogo para a intimidar.



Por isso, além dos crimes sexuais, o violador foi incriminado também por possuir uma arma ilegal, enquanto a companheira, mãe da vítima, foi incriminada por omissão e cumplicidade em violação de vulnerável à sua guarda.