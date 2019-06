Mãe mata e esquarteja filho de nove anos para diminuir as despesas

Uma moradora de Samambaia, na periferia da capital brasileira, Brasília, matou o próprio filho, de apenas nove anos, de forma brutal e por motivo assustadoramente fútil.



De acordo com a polícia de Brasília, Rosana Auri Silva Cândido, de 27 anos, assassinou o menino para, terá dito na esquadra, diminuir as despesas em casa após a pensão de alimentos da filha da sua companheira, Kacyla Pessoa, de 28 anos, ter sido cortada pela justiça.

De acordo com o delegado que investiga o crime, Guilherme Melo, depois de matar o filho à facada, Rhuan Maycon, Rosana esquartejou o corpo do menino.



Colocando os restos mortais do próprio filho numa mala, a mulher levou os despojos até perto de uma sarjeta já de noite e abandonou-os lá para o camião do lixo no dia seguinte os recolher.

No entanto, alguns adolescentes que jogavam futebol ali perto estranharam a atitude de Rosana. O grupo foi ver o que tinha dentro da mala e descobriu os macabros despojos, chamando posteriormente a polícia. Rosana e Kacyla foram presas e enviadas para uma cadeia de Brasília depois de o juíz a quem o caso foi apresentado ter decretado a prisão preventiva das duas suspeitas.

Segundo a investigação, as duas mulheres, que já tinham sido casadas com homens no estado do Acre, no extremo norte do Brasil, viviam juntas. Foram para a periferia de Brasília em 2014 e já há algum tempo que pensavam em matar Rhuan.



A decisão de o matar foi tomada na noite do crime, depois de terem ido a um caixa 24 horas para retirarem a pensão de alimentos que o ex-marido de Kacyla pagava à filha de oito anos, que vivia com elas, e de terem descoberto que ele tinha conseguido na justiça suspender o pagamento.

Considerando que, sem esse dinheiro, a vida delas ficaria ainda mais difícil, optaram por reduzir as despesas da casa da forma mais brutal, assassinando Rhuan.A filha de Kacyla foi levada para um abrigo de menores em Brasília e provavelmente será enviada para o distante Acre para ser entregue a familiares.