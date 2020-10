Mãe mata filho que a ‘apanhou’ com amante de 22 anos

Uma mulher brasileira foi detida e está acusada pelo homicídio do próprio filho, um jovem de 21 anos. O caso aconteceu em Mutunópolis, no Brasil.

Segundo a investigação conseguiu apurar, Lucivânia Lopes mantinha uma relação secreta com um jovem de 22 anos, e os dois terão sido surpreendidos pelo filho da mulher, José Carlos da Silva Júnior. Após uma discussão Lucivânia desferiu uma série de facadas no peito do filho.

A suspeita, de 37 anos, confessou o crime às autoridades mas alegou legítima defesa, afirmando que atacou o filho para se proteger a si e ao companheiro.

"Depois de passarem o dia a beber, o filho chegou e gerou-se uma discussão entre os dois jovens. Ela tentou separá-los e diz que acabou atacada. Pegou numa faca para se defender e atingi-o no peito, acidentalmente", explicou o chefe da polícia local, André Medeiros.

José Carlos ainda foi levado em estado grave para o hospital, mas acabou por não sobreviver.

O jovem de 22 anos, amante da Lucivânia, e cuja identidade não foi revelada, fugiu após o crime e é procurado pelas autoridades. A arma do crime também ainda não foi encontrada.