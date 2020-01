Mãe morre a dar à luz após decidir ser barriga de aluguer de casal amigo

Michele Reaves estava grávida pela quarta vez quando morreu devido a complicações no parto. A mulher tinha dois filhos e, após estes, decidiu ser barriga de aluguer de um casal amigo.Esta era a segunda vez que dava o seu corpo para que os amigos pudessem ter outro filho. O bebé, filho do casal amigo de Michelle, sobreviveu, mas esta acabou por não resistir a complicações no parto.Michelle, que vivia no estado norte-americano da Califórnia, deixa marido e dois filhos, Gage e Monroe, sem mãe.Em sua memória, e para ajudar a família nas despesas do funeral, o amigo da família Jaime Herwehe criou uma página GoFundMe, uma plataforma de angariação de fundos. "Para aqueles que não tiveram o prazer de conhecer Michelle, ela sempre será conhecida pelo amor que tinha pela família2, começa por escrever Jaime."Michelle tinha a melhor, mais sarcástica e engraçada personalidade que fazia sempre rir", acrescenta pedindo que quem puder ajudar, faça um contributo naquela página.A jovem mãe é recordada pela sua personalidade "altruísta" que permitiu que os amigos pudessem ter dois filhos.