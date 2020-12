Mãe morre ao cair de varanda após abrir presentes de Natal com os filhos

Uma mulher, de 51 anos, morreu na noite de Natal, após ter estado a celebrar a quadra junto dos familiares em Londres, no Reino Unido.



Sharon Anne Daly-O’Dwyer morreu ao cair de uma varanda do quarto andar do prédio que habitava, onde foi para fumar um cigarro.





Taylor, de 22 anos, recorda a mãe como a melhor do mundo e conta que não saiu do seu lado até os médicos terem confirmado o óbito. "Fechei-lhes os olhos, dei-lhe um beijo e disse que a amava", recordou.