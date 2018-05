Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe morre em acidente um dia depois de dar à luz

Homem que causou o acidente saiu impune do Tribunal.

Uma mulher, que tinha sido mãe pela primeira vez há apenas 24 horas, morreu na sequência de um acidente causado por um camião.



O choque entre os dois veículos aconteceu em setembro de 2016, mas só agora o arguido, McBride, foi julgado em tribunal.



Nicola Kenny, de 26 anos, estava com a mãe e a tia quando encostou o carro à berma para atender uma chamada do hospital a informá-la que o bebé recém-nascido se encontrava bem.



Um camião, conduzido por Ciaran McBride, chocou contra o carro na cidade de Tipperary, na Irlanda, e matou a recente mãe e feriu as duas mulheres que a acompanhavam. Ao que tudo indica, o condutor poderá ter adormecido ao volante antes do impacto.



O homem de 33 anos assumiu em tribunal a culpa no acidente por conduzir de forma imprudente, segundo avançou o Irish Mirror.



Nicola morreu no local enquanto a mãe e tia foram encaminhadas para o hospital onde ficaram durante meses a recuperar dos ferimentos graves.



McBride teve pena suspensa de dois anos e foi condenado a pagar cerca de 9 mil euros aos pais da vítima mortal. O tribunal alegou que se tratou de um "erro do motorista" porque já tinha conduzido centenas de quilómetros.



O juiz Thomas Teehan disse que não foi um crime de intenção, mas de "imprudência".