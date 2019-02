Mãe morre três dias após o acidente de helicóptero que matou o filho

Ronaldo Quattrucci morreu no mesmo acidente de aviação que o jornalista Ricardo Boechat.

A mãe de Ronaldo Quattrucci, Philomena, morreu três dias após o acidente que vitimou o filho. O piloto morreu no desastre de helicóptero que também vitimou o jornalista brasileiro Ricardo Boechat, na última segunda-feira.



A informação foi avançada pela filha de Ronaldo Quattrucci, Amanda Martinez, que publicou na rede social Instagram a notícia da morte da avó.



Segundo revela Amanda, Philomena Quattrucci encontrava-se com uma doença terminal e não soube da morte do filho. "Quando o meu pai estava sofrer com a doença terminal da mãe, a vida surpreende e Deus levou-o três dias antes dela. O meu pai não a viu ir e ela não chegou a saber da sua partida, agora continuam juntos do outro lado."



A jovem termina relembrando um outro acidente aéreo que abalou a família e vitimou o seu tio Rogério, em 1998. "Rezo por vocês e sei que nos irão guiar e cuidar dos que ficaram, junto com o tio Rogério. Amo-vos muito e vou amar para toda eternidade."