Mãe oferece 200 tampões a passageiros para suportarem choro do filho durante voo

Uma mãe distribuiu 200 sacos que continham doces e tampões para os ouvidos pelos passageiros de um avião, caso o seu bebé começasse a chorar. A ideia tornou-se viral pelas redes sociais.

A mulher estava a viajar de Seul, Coreia do Sul, para São Francisco na Califórnia, quando decidiu distribuir sacos que continham uma mensagem muito especial.

"Olá, sou Junwoo e tenho quatro meses. Hoje vou aos EUA com a minha mãe e com a minha avó para ver a minha tia. Estou um pouco nervoso porque é o meu primeiro voo, o que significa que posso chorar ou fazer muito barulho. Tentarei ir em silêncio, embora não possa fazer promessas. Por favor, me desculpe", mensagem deixada em cada um dos sacos, acompanhada de doces e tampões para os ouvidos.

Dave Corone foi um dos passageiros que partilhou no Facebook algumas fotografias do gesto comovente e deixou claro que não ouviu um "pio" durante a viagem de 10 horas.

A iniciativa da mãe de Junwoo tornou-se viral. Nas redes sociais, as pessoas deixaram comentários positivos como "é uma ótima ideia" e "é impressionante como uma mãe com uma criança pequena conseguiu fazer 200 sacos com determinados cuidados".

No entanto, houve quem achasse uma atitude triste. "Ela não precisa de fazer uma coisa destas. Nós devemos entendê-la. As pessoas precisam de ser mais compreensivas e não fazer com que os pais e os seus filhos se sintam tão mal recebidos nos voos", escreveu uma mulher no Facebook.