Uma mulher foi operada a um cancro, mas acabou por morrer depois de ter apanhado Covid-19 na enfermaria do hospital.



Pamela Clifford, de 72 anos, sofria de um cancro no esófago há já três anos. Foi submetida a uma operação mas, semanas depois, deu entrada no Royal Stoke University Hospital, em Staffordshire, Inglaterra.







Em declarações ao "Stroke-on-Trent News", a filha da doente, Susan Colborne, afirmou que a sua mãe ainda estaria viva caso não tivesse realizado aquela cirurgia.

"Ela recuperou rapidamente e recebeu alta a 8 de outubro. Infelizmente, voltou para o hospital com uma pneumonia e descobriram um buraco no novo esôfago. Desenvolveu uma complicação da cirurgia", revelou Susan. Depois de ter recuperado, a mãe foi colocada numa enfermaria e terá sido aí que contraiu o vírus mortal. Voltou depois para a unidade de cuidados intensivos do hospital.

A jovem de 72 anos pegou Covid-19 de um outro paciente e morreu em novembro após uma segunda operação, afirma sua filha Susan Colborne, que apresentou uma queixa oficial contra o maior hospital de Staffordshire.

"A minha mãe ainda estaria viva hoje se não tivesse feito a cirurgia", garantiu Susan, afirmando que gostava que a progenitora tivesse adiado a cirurgia por seis meses para evitar a pandemia