Mãe pede local tranquilo para filho autista estudar e escola coloca mesa na casa de banho

A mãe de um menino com autismo pediu para que este tivesse um lugar mais calmo na sala de aula uma vez que, devido à sua doença, precisa de silêncio para conseguir estudar. A solução da escola foi colocar a secretária da criança na casa de banho.

O caso aconteceu na High School Whatcom, e foi partilhado pela mãe do menino, através da página de Facebook.

Danielle Goodwin começou por dizer que o filho, de 11 anos, estava a ser alvo de discriminação após ter feito um pedido à direção da escola onde a criança estuda.



Danielle conta que pediu à professora do seu filho que o colocasse num lugar tranquilo para que ele se conseguisse concentrar e fazer os trabalhos de casa. Na escola anterior, o menino podia estudar na biblioteca, medida que lhe foi negada nesta instituição de ensino, segundo avança o El País.

"Encontrámos as coisas na casa de banho", avançou a mulher. "Tirei fotografia porque nem queria acreditar no que estava a acontecer", pode ler-se na publicação.





Segundo a mãe da criança, a professora deixou ainda um colchão no chão para que o menino "pudesse descansar".



"O meu filho foi humilhado e envergonhado com esta medida desumana", concluiu.

Recorde-se que, de acordo com a American Pediatric Association, uma em cada 68 crianças com autismo é vítima de bullying em alguma fase da vida, devido ao seu comportamento estereotipado e repetitivo ou à incapacidade de, por vezes, entender, comunicar ou simplesmente estabelecer um relacionamento pessoal com os colegas.