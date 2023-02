Mãe 'penhora' filho para pagar cerveja em bar na Bolívia

Uma mãe decidiu penhorar o filho de quatro anos para conseguir pagar o consumo de cerveja num bar, na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.



Quem denunciou a situação foi a avó materna. A mãe do menino acabou por ser detida pelas autoridades, sendo que o namorado está sob investigação.





#ANF | #SantaCruz Acusan a una madre de empeñar a su hijo de cuatro años para, según la denuncia, comprar cerveza. Familiares recuperaron al menor y presentaron una denuncia ante la Policía. (Video: Cadena A) pic.twitter.com/eDc8IDoHAZ — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) January 17, 2023

A avó, em declarações aos jornalistas, de acordo com a agência de notícias boliviana, explicou que uma pessoa lhe ligou para alertá-la sobre o que estava a acontecer no bar, no qual o neto se encontrava "penhorado por 100 bolivianos que deviam em cerveja".O canal de televisão Comunidad TN8, que cita o comandante da polícia de Lotes, informou que "aparentemente esta senhora teria um companheiro, que não é o pai da criança, com quem estaria a consumir bebidas alcoólicas. Ela foi detida".O caso está a ser investigado como violência doméstica e a avó quer garantir a guarda total da criança.