Mãe "prende" bebé dentro de banco enquanto faz partida de jogo ilegal

Mulher ignorou aflição do menino por não conseguir sair daquele espaço e prosseguiu jogo.

Um vídeo que está a correr o mundo mostra uma mãe a "trancar" o filho debaixo de um banco de plástico para poder jogar uma partida de tabuleiro ilegal com outras mulheres, cujas identificações não foram reveladas. O caso ocorreu na China.Nas imagens , é possível ver a aflição do menino que luta para tentar sair daquele espaço onde está sentado, enquanto a mãe joga mahjong, um jogo de origem chinesa que é ilegal no país, devido ao grave problema de adição que trouxe à sociedade durante décadas.O vídeo já foi visto mais de 2,1 milhões de vezes na China e no resto do mundo e pensa-se ter sido captado numa sala de apostas ilícitas em Hengyang, uma província de Hunan. No entretanto, as autoridades já conseguiram encerrar o clube e pelo menos duas pessoas foram detidas. A mãe do menino continua por localizar.Nas redes sociais, o comportamento da mãe da criança despoletou uma série de reações de indignação e raiva e várias pessoas já partilharam o caso em tom de dunúncia.