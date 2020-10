Mãe processa ginásio onde filho morreu esmagado por um peso

Ben Shaw estava a treinar sozinho, em setembro de 2017, quando uma barra lhe caiu por cima da garganta. O adolescente terá ficado com o peso em cima de si durante cerca de 30 minutos até ser transportado para o hospital, onde viria a falecer passados três dias, após a sua família ter decidido desligar as máquinas de suporte de vida.



"Quero provocar a mudança e evitar que a vida de outra família se vire do avesso e passe pelo que eu passei e continuo a passar. O que aconteceu não está OK e nunca será OK, independentemente de quaisquer resultados legais", disse a mãe do jovem ao jornal britânico Sunday Mail.





A mãe do jovem de 15 anos que morreu esmagado por um peso de 98kg enquanto fazia exercício num ginásio em Brisbane, Austrália, vai agora processar o espaço, avança o jornal britânico Mirror.A mãe de Ben Shaw exige uma indemnização de 581.000 dólares americanos (aproximadamente 496.000 euros). No entanto, o resultado deste processo pode demorar anos a sair.