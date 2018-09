Mãe que esteve em coma 9 meses falha funeral dos quatro filhos

Crianças morreram asfixiadas num fogo posto na casa da família, em Inglaterra.

Michelle Pearson ficou em coma e perdeu os quatro filhos depois de a sua casa ser incendiada, em dezembro do ano passado, em Salford, Inglaterra. A mulher foi internada devido à inalação de fumos e queimaduras graves e só soube da morte dos filhos quatro meses depois. O funeral das crianças vai acontecer esta sexta-feira, mas, ao contrário do que chegou a ser anunciado, e a mãe não vai estar presente, por motivos de saúde.

Demi, de 14 anos, Brandon, de oito, e Lacie, de sete, acabaram morreram devido à inalação de fumos. Lia, de três anos, foi levada para o hospital e morreu alguns dias depois.



O fogo foi posto por Zak Bolland e David Worrall, de 23 e 25 anos. Foram condenados a penas de 40 e 37 anos pelo homicídio das quatro crianças, por terem lançado bombas de gasolina contra a janela da família Pearson. Atuaram por vingança e tinham como alvo Kyle Pearson, o mais velho dos irmãos, que foi o único que escapou ileso por ter conseguido sair de casa a tempo. A namorada de Zak Bolland, de 20 anos, também foi condenada a uma pena de 21 anos por envolvimento no crime.



Michelle Pearson, de 36 anos, foi internada em dezembro com lesões muito graves, que a levaram a estar em coma durante vários memes. Continua num estado clínico reservado e só terá começado a falar há poucos dias, como tal não tem autorização médica para comparecer no funeral dos filhos, cujos corpos foram preservados até à data.

Segundo a imprensa britânica, as cerimónias fúnebres estão marcadas para esta sexta-feira e a população está convidada a acompanhar o funeral. Os velórios e os enterros ficaram confinados à família e amigos próximos.