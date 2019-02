Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe que viaja com filho bebé de avião oferece doces e tampões aos passageiros

Como era o primeiro voo do menino, a progenitora pensou que o mais provável seria que este passasse muito do tempo a chorar.

Uma mãe sul coreana teve uma ação bastante enternecedora para com todos os passageiros que partilharam o voo entre Seul, na Coreia do Sul, e São Francisco, nos Estados Unidos, consigo e o seu filho bebé.



Como era o primeiro voo do menino - e como tinha a duração de 10 horas - a progenitora pensou que o mais provável seria que o bebé de apenas quatro meses passasse muito do tempo a chorar.



Para evitar uma má reação dos companheiros de avião, a coreana criou 200 sacos, um para cada passageiro, com doces e tampões para os ouvidos, pedindo desculpa de avanço para o caso de o bebé se sentir assustado e fizesse muito barulho.



"Olá, eu sou o Junwoo e tenho quatro meses. Hoje, vou para os Estados Unidos com a minha mãe e a minha avó para ver a minha tia. Estou um pouco nervoso e com medo porque este é o primeiro voo da minha vida, o que quer dizer que mosso chorar ou fazer muito barulho", podia ler-se numa mensagem colada na parte de fora do pacote entregue.



A mensagem continuava: "Vou tentar estar quieto mas não faço promessas... Por favor perdoa-me. A minha mãe preparou este pequeno saquinho para ti! Tem doces e tampões para os ouvidos. Por favor usa-os quando estiver muito barulho por minha causa. Tem uma boa viagem! Obrigado".



O gesto desta mãe foi partilhado no Facebook por Dave Corona, um dos passageiros, que revelou não ter ouvido o bebé durante toda a viagem.