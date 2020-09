Mãe queima mão ao filho de 12 anos por roubar telemóvel

Uma mãe queimou uma das mãos do filho, de 12 anos, num fogareiro, alegadamente por o menor ter furtado um telemóvel, no Lubango, província angolana da Huíla, informaram hoje as autoridades policiais.

Segundo o porta-voz em exercício do Comando Provincial da Polícia Nacional da Huíla, Fernando Tongo, o facto registou-se, domingo, nos arredores da cidade do Lubango, estando já a mãe, de 27 anos, detida.

Fernando Tongo, citado pela agência noticiosa angolana Angop, disse que as autoridades tomaram conhecimento do caso através de denúncias dos familiares.

O menor recebeu assistência no Hospital Central do Lubango.