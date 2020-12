Mãe recusa comprar prendas de Natal aos filhos mas esbanja 9 mil euros em presentes seus. Saiba porquê

Uma mulher, mãe de três filhos, vai-se mimar com prendas de Natal no valor de quase 9 mil euros e não vai oferecer nada aos filhos.

Carla Bellucci crê que um "Natal Covid sem presentes" irá encorajar os seus filhos a ganhar o seu próprio dinheiro e diz não se importar com o que as pessoas pensam.

"O confinamento stressou-me, então preciso de me mimar. Sempre comprei coisas boas para as crianças no Natal ao longo dos anos. Agora é a vez da mãe", afirmou ao jornal britânico The Sun.

Esta não é a primeira vez que Carla Bellucci se vê envolvida em polémica. Este verão, por exemplo, disse que apoiaria a filha se ela pretendesse ser submetida a cirurgias plásticas.



"Ela vai precisar de confiar na sua aparência para seguir na vida, logo terá que ser perfeita. Pessoas feias não chegam a lado nenhum hoje em dia", disse na altura.



A mulher pretende que os filhos sejam estrelas das redes sociais.