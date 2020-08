Mãe sacrifica a própria vida para salvar filho no mar

Uma mãe está a ser apelidade de "heroína" depois de ter dado a própria vida para salvar o filho e um amigo que estavam em apuros no mar. Danielle Chilvers, de 37 anos, estava com as duas crianças numa praia em Waxham, no Reino Unido, quando os menores foram andar de caiaque e foram arrastados pelas fortes correntes.

Sem pensar duas vezes, segundo testemunhas, a mulher lançou-se à água para puxar a embarcação com os menores para terra. O ato heroico terminou em tragédia, com o corpo de Danielle Chilvers a ser retirado, já sem vida, da água.

A mulher tinha ido com o filho e um amigo deste passar férias para um parque de campismo junto àquela praia, conhecida pelas fortes correntes e bancos de areia que, com a repentina mudança do vento, podem arrastar até os nadadores mais experientes.

Quem estava no areal, ao ver o que se passava, chamou logo as autoridades, que, com a ajuda de alguns veraneantes, conseguiram regatar as duas crianças vivas.

Uma testemunha escreveu no Facebook que a crianla "ficou em choque e devastada" ao ver a mãe morta no areal, depois do corpo ser retirado por um surfista.

"Vi-os a divertirem-se no caiaque e, de repente, ficaram alarmados e em problemas, por isso chamaram logo a Guarda Costeira. Depois da "mãe-heroína", outros dois heróis entraram na água e salvaram os rapazes. O corpo dela foi trazido por um surfista que sei que se chamava Finn. Também foi um herói", relata uma inglesa, citada pelo Daily Star.

Os serviços de emergência ainda estiveram a fazer manobras de reanimação durante uma hora, sem sucesso. "Os pobres meninos assistiram e tudo e certamente ficaram traumatizados para o resto das suas vidas. Algumas pessoas acolheram-nos e acarinharam-nos, aos menores e a outras pessoas que estavam com o mesmo grupo", adiantou a testemunha.