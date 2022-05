Mãe salva filha de violação num hotel em Maiorca

Uma menina britânica foi, alegadamente, violada por um rapaz de 16 anos num hotel na ilha de Maiorca, em Espanha. A mãe da rapariga parou o ataque sexual e pediu ajuda aos funcionários do resort, avançou o The Sun. O hotel onde a situação ocorreu e a idade da vítima não foram especificados.O jornal local Ultima Hora diz que a rapariga foi para o quarto com o adolescente, que conheceu nesse dia, no entanto não deu consentimento para avançarem de forma mais íntima. A fonte diz que o rapaz agiu violentamente e empurrou a jovem para a cama, forçando-a ter relações sexuais.O suposto agressor, também britânico, foi detido na cidade de Manacor, à espera de ser interrogado. As autoridades ainda não fizeram nenhum comentário oficial.