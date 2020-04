"Mãe, tenho medo do coronavírus": Crianças espanholas falam em "monstro" e não querem sair de casa

"Mãe, tenho muito medo do coronavírus e não quero sair". Foi assim que Manuel, de 8 anos, se dirigiu à mãe. Fechado em casa há vários dias, a criança espanhola tem mostrado algum receio em sair de casa após a quarentena de coronavírus.



Ao jornal espanhol El País, a mãe, Gilmara, explica que não vai forçar o menor a sair. "No outro dia criei um grupo de WhatsApp com vários amigos. Havia mais dois filhos assim, o que me tranquilizou", admitiu.







"Tivemos um menino de 4 anos que não conseguia dormir porque imaginava o coronavírus como insetos gigantes que estão nas ruas no meio da guerra com a polícia", relatou uma pediatra em Madrid.



Os profissionais concordam que os pais e mães recusam-se a tirar os filhos de casa "por medo", explica a pediatra María García Onieva.



O psiquiatra Diego Figuera adiantou que estes casos são apenas alguns entre vários que têm chegado às mãos dos profissionais de saúde mental.



"É normal, estão assustados, falamos sobre o coronavírus, ensinamo-los, desenhamos e, para eles, é como um monstro que está do lado de fora. De facto, a loucura, na mentalidade de uma criança, é que os pais estão felizes por poder ir lá fora, conhecer o monstro", explica ao El País.

Em declarações ao El País, vários psiquiatras infantis admitem, no entanto, que muitos dos pacientes melhoraram as suas condições devido ao período de confinamento em casa. "São pacientes que tiveram patologias sociais ou experiências traumáticas. Estas questões deveriam fazer-nos pensar sobre as tarefas que colocamos diariamente nos nossos filhos e como às vezes agravamos suas patologias", explica a psiquiatra Ohiana Guridi ao jornal espanhol.



Bea, uma mãe com dois filhos, de 8 e 5 anos, afirma que as crianças têm medo e todos os dias a tarefa de sair à rua torna-se mais difícil. "Dizem que o mundo lá fora é estranho, com as ruas tão vazias, as pessoas com máscaras, e também me perguntam sobre tudo, se conseguem tocar nas plantas, nas flores... desconfiam de tudo", explica a mãe.



O psiquiatra infantil José Luis Pedreira, assessor do Ministério da Saúde, acredita que ainda não há motivo para alarme e ressalta que os estudos realizados com crianças na China mostraram que os efeitos "não duram a longo prazo e são superados na hora de sair".