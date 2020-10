Mãe tenta vender filha "para comprar umas botas novas"

Uma jovem de 25 anos foi detida em Moscovo, na Rússia, após ter sido apanhada a tentar vender a própria filha, uma bebé recém-nascida com uma semana. Luiza Gadzhieva admitiu que iria receber dinheiro a troco da filha porque "queria comprar umas botas novas".

A mulher pedia pouco mais de três mil euros pela filha bebé e foi apanhada numa operação montada pela polícia russa, que se fez passar por potenciais pais adoptivos interessados.





Segundo as autoridades, a mulher estava confiante que a venda da filha se concretizaria e até já tinha discutido com a irmã quais as botas que iria comprar com o dinheiro.

Foi marcado um encontro num café e a russa acabou detida na 'armadilha' que as autoridades lhe montaram. "Após receber dinheiro, a suspeita passou a criança ao cliente e passou recibo. Deu-se como culpada durante a detenção e está em prisão preventiva. A criança não corre risco de vida e foi entregue a uma instituição", garante a polícia à imprensa local.