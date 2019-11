Parece mentira, mas aconteceu em Burnley, Inglaterra. Uma mãe decidiu trancar os três filhos - todos com menos de cinco anos - em casa num quarto sem maçaneta para poder ter um encontro sexual.A mulher combinou o encontro num hotel com o novo parceiro, segundo um tribunal citado pelo jornal britânico Mirror.As crianças - a mais nova com apenas três anos - ficaram trancadas no quarto com um balde, um rolo de papel higiénico e uma mala com comida.Quando a polícia entrou na casa, a filha de cinco anos da mulher disse entre lágrimas: "A mamã deixou-nos sozinhos de novo".O juiz Philip Barry disse que a única fonte de luz das crianças era uma lâmpada com os fios expostos, que estava ligada a uma tomada estragada, causando um "claro risco de incêndio".A polícia encontrou ainda mensagens no telemóvel da mãe que comprovavam que esta tinha reservado um quarto no Holiday Inn Express com um homem a quem chamava de "bebé".O alerta foi dado pelo pai das crianças que se encontra separado da mãe.

A mãe declarou-se culpada de três crimes de negligência infantil e foi condenanda a 18 meses de prisão.