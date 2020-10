Mãe vende recém-nascido por 270 euros para comprar doces e roupa aos outros filhos

Uma mulher foi detida na região de Krasnoyarsk, na Rússia após ter vendido o filho bebé recém-nascido a um casal por cerca de 270 euros. Segundo as autoridades, Chechena, na 30 anos, já tinha três crianças e não conseguia fazer face às despesas; quando descobriu estar grávida do quarto filho, engendrou o plano para vender a criança no mercado negro, "com o objetivo de comprar comida, doces e roupa aos outros filhos".

Ao que a polícia russa apurou, a mulher conheceu o casal, que não conseguia ter filhos, através de amigos em comum e acordaram o plano. Chechana contou às autoridades que usou o passaporte da compradora como a sua identificação quando fez as ecografias e quando deu entrada na maternidade.

O comprador acompanhou todo o parto sem que os médicos e enfermeiros desconfiasse. Quando o bebé e mãe tiveram alta, o casal de compradores pegou no recém-nascido e levaram-no de táxi.

Chechena diz estar arrependida e que tentou travar o plano. Alega que sentiu "o instinto maternal" mal viu o bebé, mas decidiu seguir com o plano. Quando o casal lhe levou o filho, mudou de ideias e diz que tentou contactar os compradores para suspender o negócio, sem sucesso.

O caso foi descoberto uma vez que a russa é seguida pelos Serviços Sociais, que sabiam da gravidez e estranharam a ausência do bebé, dando o alerta às autoridades.

Chechena e o casal de compradores foram detidos e estão em prisão preventiva. Caso sejam condenados pelo crime de tráfico humano, podem apanhar até 15 anos de prisão.