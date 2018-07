Mulher escondia o cadáver desde novembro do ano passado.

Uma mulher de 65 anos viveu com o cadáver da filha em casa, durante oito meses, no estado do Michigan, nos Estados Unidos.



A mãe não queria entregar o corpo da filha, de 47 anos, e por isso, escondeu a morte até ao passado domingo. As autoridades já foram chamadas ao local e recolheram o cadáver.

A mulher terá tido uma morte natural em novembro do ano passado.

Os vizinhos revelaram que a progenitora disse ter encontrado a filha "na cama, morta, enrolada em cobertores".

No estado do Michigan, a ocultação de cadáver é considerada crime, com pena até 1 ano de prisão.