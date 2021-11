Um erro numa clínica de fertilidade da Califórnia fez com que duas mulheres dessem à luz bebés trocados. Em causa esteve uma falha na inseminação ‘in vitro’ dos embriões. Após descobrirem o engano, as duas famílias chegaram a entendimento e decidiram trocar as meninas ao 4º mês de vida. Agora, vão processar a clínica por negligência, quebra de contrato e fraude.





Daphna e Alexander Cardinale dizem que suspeitaram imediatamente que a menina, que nasceu em setembro de 2019, não era deles devido à pele mais escura. Inicialmente, o casal decidiu ignorar as suspeitas e apaixonou-se pelo bebé, confiando no processo de fertilização, mas a dúvida subsistiu e acabaram por fazer um teste de ADN. Descobrir que esteve grávida da filha de outro casal e que uma desconhecida poderia ter carregado o seu bebé deixou Daphna traumatizada. “Senti medo, traição, raiva e desgosto”, referiu, ao anunciar o processo contra a clínica. “Fui impedida de carregar a minha filha. Não tive oportunidade de me relacionar com ela na gravidez. Nunca senti um pontapé dela”, disse. A clínica ajudou-os a localizar o outro casal e , após vários encontros, concordaram em fazer a troca, o que aconteceu em janeiro de 2020. Daphna diz que a decisão de trocar os bebés foi particularmente difícil de entender para a sua outra filha, de 7 anos.