Máfia italiana começa a ser julgada no maior julgamento dos últimos 30 anos

procurador do caso,

Nicola Gratteri.

Começou um dos maiores julgamentos da máfia italiana dos últimos 30 anos. São 320 suspeitos acusados juntamente com os seus cúmplices e enfrentam uma série de acusações que incluem extorção, tráfico de droga e roubo.O caso envolve o clã 'Ndrangheta cuja origem é Calabria, em Itália. Acredita-se que este é o grupo de máfia mais poderoso do país que coloca a um canto o conhecido grupo Cosa Nostra da Sicília.Devido à dimensão do julgamento, este decorre num convertido naa cidade de Lamezia Terme. Os réus foram, para o efeito, colocados em jaulas e espera-se que estejam presentes centenas de advogados, procuradores, jornalistas e espectadores.A maioria dos acusados são os chamados criminosos do colarinho branco que incluem advogados, contabilistas, empresários políticos locais e polícias que, juntos, construíram um verdadeiro "império do crime", descreve oGratteri afirma que nos últimos anos, vários empresários e cidadãos denunciaram o grupo. "São pessoas que durante anos viveram sob as ameaças da 'Ndrangheta", assume o procurador.O Estado italiano afirma que vão ser chamados a testemunhar 913 pessoas e há 24 mil horas de conversas intercetadas que servirão para suportar as acusações.O último julgamento desta dimensão ocorreu quando a máfia siciliana Cosa Nostra foi julgada entre 1986 e 1992.