Mafioso italiano em fuga há 17 anos dá entrevista para jornal e é apanhado pela Interpol em França

Um fugitivo da máfia italiana, que estava em fuga há 17 anos após ter sido acusado de espancar dois irmãos até à morte, foi encontrado a trabalhar numa pizzaria em França, depois de ter dado uma entrevista, sobre as suas receitas italianas, no jornal Saint-Etienne.Edgardo Greco, de 63 anos, que foi agora apanhado pela Interpol, era membro do grupo mafioso 'Ndrangheta', era conhecido como o "assassino de prisioneiros" e vivia em França desde 2014, sob o nome de Paolo Dimitrio, após ter fugido de um mandado de captura emitido em 2006 pelo homicídio de dois irmãos em Calábria, em Itália.Stefano e Giuseppe Bartolomeo foram espancados até à morte, com barras de ferro, e os seus corpos foram depois dissolvidos em ácido.A Interpol revelou que os assassinatos fizeram "parte de uma guerra da máfia que marcou o início dos anos 90" em Itália, refere o Daily Mail.