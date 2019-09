Viagem de circum-navegação do Mundo foi há 500 anos. Comissário espanhol diz que foi a "primeira globalização"

As comemorações do V centenário da primeira viagem de circum-navegação do Mundo, entre 2019 e 2022, assinalam um "grande feito" histórico, que teve um caráter "multinacional" e pode ser visto como a "primeira globalização", defendeu Alfredo Sánchez Monteseírin.

O antigo alcalde de Sevilha (Espanha) Alfredo Sánchez Monteseírin é o comissário que está a coordenar o trabalho da comissão interministerial espanhola para as comemorações do V Centenário da viagem protagonizada por Fernão de Magalhães e Juan Sebastian Elcano, realizada entre 1519 e 1522, e destacou a importância do feito.

"Gostamos de dizer que aquela foi a primeira globalização e, num mundo como o de hoje, ter na mente e consciencializar que vivemos num mundo globalizado é uma coisa que acho que tem a ver com a lembrança daquele tempo, mas também com as aspirações do futuro", afirmou Sánchez Monteseírin, numa entrevista concedida à agência Lusa, em Sevilha.