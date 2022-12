Magnata da imprensa de Hong Kong condenado a cinco anos de prisão por fraude

Jimmy Lai, o fundador de um jornal pró-democracia de Hong Kong, agora fechado, foi este sábado condenado a cinco anos e nove meses de prisão por fraude, num caso que ativistas dizem ter motivações políticas.

Lai, de 74 anos, foi ainda multado em 2 milhões de dólares de Hong Kong (quase 243.600 euros) por defraudar uma empresa governamental ao permitir que uma consultora operasse sem autorização nos escritórios do jornal Apple Daily.

Na decisão inicial, tomada no final de outubro, o tribunal decidiu que isso violava os contratos de aluguer com a Hong Kong Science and Technology Parks Corp. e que Lai havia ocultado o fato de que a consultora estava a ocupar um espaço no edifício.