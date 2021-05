Magnata da imprensa Jimmy Lai condenado a mais 14 meses de prisão em Hong Kong

O magnata dos 'media' de Hong Kong Jimmy Lai foi hoje condenado a mais 14 meses de prisão, por participar em 2019 numa manifestação proibida, no 70.º aniversário da fundação da República Popular da China.

O fundador do jornal Apple Daily, muito crítico do Governo, já tinha sido condenado em 16 de abril a 14 meses de prisão, pelo envolvimento em mais duas manifestações em 2019, ano em que o território foi abalado por protestos sem precedentes.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), com as duas penas combinadas, o empresário, que se declarou culpado, deverá cumprir 20 meses de prisão, por determinação do tribunal.