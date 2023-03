Maior banco da Europa compra subsidiária britânica do Silicon Valley Bank por ... 1,13 euros

O HSBC, o maior banco da Europa, anunciou a compra da subsidiária britânica do banco norte-americano Silicon Valley Bank (SVB), na sequência do seu colapso, pela quantia simbólica de uma libra (1,13 euros).

Num comunicado enviado esta segunda-feira à Bolsa de Hong Kong, onde está cotado, o HSBC estima o capital próprio da subsidiária, SBV UK, em cerca de 1,4 mil milhões de libras (1,58 mil milhões de euros).

"Esta aquisição faz sentido estratégico para os nossos negócios no Reino Unido", disse no comunicado o diretor executivo do HSBC, Noel Quinn.