Maior incêndio do ano em Espanha obriga à retirada de 2 mil pessoas de casa

O maior incêndio do ano em Espanha já obrigou à retirada de mais de duas mil pessoas de casa, em Málaga. As temperaturas elevadas e os ventos fortes têm dificultado o combate à fogo, que já matou um bombeiro.



Ativo desde quarta-feira, o incêndio tem ameaçado casas e o hotel Costa del Sol. Para ajudar a combater as chamas, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez anunciou que uma unidade militar seria deslocada para o local.





"Estamos a trabalhar sem descanso para combater este fogo que está a devastar Málaga", escreveu na rede social Twitter.





As pessoas retiradas de suas casas, principalmente os cidadãos mais velhos, encontram-se realojados num complexo desportivo e têm recebido apoio dos voluntários, que lhes entregam comida e águas.



O fumo por cima das montanhas é visível a quilómetros de distância e parece não ter fim.