Maior migração humana do planeta arranca na China com Ano Novo Lunar

Por estrada ou por mar, de avião ou de comboio, milhões de chineses estão a caminho da terra natal para festejar esta semana a passagem do ano lunar com a família, na maior migração interna do planeta.

"É fatigante", admite à agência Lusa Xiaowang, que se prepara para a jornada de 20 horas de comboio que separa Pequim da sua terra natal, na província de Sichua, sudoeste do país.

"Mas esta data é muito importante para os chineses: é quando nos reunimos com a família", diz. "Não podia faltar".