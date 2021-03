Maior operação policial de sempre na Bélgica: 48 detidos, 17 toneladas de cocaína apreendidas e 1,2 milhões de euros

Uma vasta operação policial contra o crime organizado culminou esta quarta-feira em 48 detidos, 17 toneladas de cocaína apreendidas e 1,2 milhões de euros caçados por mais de 1600 agentes apoiados por unidades especiais, avança o jornal belga Sudinfo.

A operação compreendeu mais de 200 buscas em simultâneo, efetuadas desde as 05h00 (04h00 em Lisboa) desta terça-feira.

"[É] uma das maiores operações alguma vez organizadas em território belga" em termos do número de pessoas destacadas, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) um porta-voz do Ministério Público Federal.



A polícia confiscou ainda 15 armas proibidas, incluindo 6 armas de fogo, 8 veículos de luxo, 3 máquinas de contagem de dinheiro, uniformes da polícia e sinalizadores de GPS.



A investigação durou dois anos até ser realizada a megaoperação. No decorrer da investigação foram intercetadas cerca de mil milhões de mensagens encriptadas do software de encriptação Sky ECC, sendo que quase metade foi decifrada. Estas revelaram-se decisivas pois deixaram à disposição da polícia belga informação importante sobre organizações criminosas, em específico na Antuérpia.