Maior produtor de chips do mundo constrói segunda fábrica no Japão

A maior fabricante de chips do mundo, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), vai construir uma segunda fábrica de chips em Kumamoto, no sudoeste do Japão, avançou esta segunda-feira o ministro da Agricultura japonês.

Tetsushi Sakamoto disse durante uma visita à área no fim de semana que a unidade ficará também em Kumamoto, onde a TSCM já está a construir uma primeira fábrica, com inauguração prevista para 2024.

A empresa de Taiwan e o conglomerado tecnológico japonês Sony vão formar uma parceria chamada Japan Advanced Semiconductor Manufacturing para administrar a fábrica, que vai produzir chips entre 22 e 28 nanómetros.