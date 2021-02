Maior produtor mundial de vacinas pede paciência a países que aguardam entregas de doses da Covid-19

O Serum Institute of India (STI), o maior fabricante mundial de vacinas, pediu aos países que aguardam vacinas contra a covid-19 que sejam "pacientes", depois de receber ordens para dar prioridade "às enormes necessidades" da Índia.

O STI "foi orientado para dar prioridade às enormes necessidades da Índia e juntamente com esse equilíbrio às necessidades do resto do mundo", escreveu o responsável do fabricante indiano de vacinas, Adar Poonawalla, no domingo, na rede social Twitter. O responsável não esclareceu de onde veio a ordem ou se estas instruções são novas.

Responsável pela produção de 60% das vacinas mundiais antes da pandemia, o STI está a produzir centenas de milhões de doses da vacina anglo-sueca AstraZeneca, conhecida localmente como Covishield, nas suas instalações em Pune, no oeste da Índia, e já enviou milhões para o estrangeiro, incluindo para o Brasil.